Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası

YEDEK SOYUNACAK

Erdinç Şahin

’dan transfer edilençabuk uyum sağlamakla kalmadı, aynı zamanda farkını da hemen ortaya koydu., Kara Kartal’ın son idmanında coştuğu, performansıyla teknik heyetin büyük beğenisini kazandığı bildirildi. Dar alanda yapılan çift kale maçta Brezilyalı oyuncunun toplamda 7 gol attığı ve 4 de gol pası verdiği öğrenildi. Takımda hiç yabancılık çekmeyen Brezilyalı yıldızın, vatandaşı Anderson Talisca ile uyumunun oldukça iyi olduğu ifade edildi.Teknik direktör Şenol Güneş’in, Bursa karşılaşmasında tecrübeli golcüyü yedek soyundurması ve maçın gidişatına göre Alvaro Negredo’nun yerine sahaya sürmesi bekleniyor. Sambacı’nın, hocasıyla yaptığı ikili görüşmede de, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Ne zaman görev verirseniz, oynamaya hazırım” dediği öğrenildi.