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Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası

Brezilyalı oyuncu, son çift kalede coştu. Tecrübeli forvet, idman maçında rakip fileleri 7 kez sallamakla kalmadı, ayrıca 4 de asist yapıp, Bursaspor maçı öncesi Şenol Güneş’e, ‘Hazırım’ mesajı yolladı.

Beşiktaş'ta Vagner Love fırtınası
Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love, Beşiktaş’a çabuk uyum sağlamakla kalmadı, aynı zamanda farkını da hemen ortaya koydu.

Love’un, Kara Kartal’ın son idmanında coştuğu, performansıyla teknik heyetin büyük beğenisini kazandığı bildirildi. Dar alanda yapılan çift kale maçta Brezilyalı oyuncunun toplamda 7 gol attığı ve 4 de gol pası verdiği öğrenildi. Takımda hiç yabancılık çekmeyen Brezilyalı yıldızın, vatandaşı Anderson Talisca ile uyumunun oldukça iyi olduğu ifade edildi. 
 

YEDEK SOYUNACAK


Teknik direktör Şenol Güneş’in, Bursa karşılaşmasında tecrübeli golcüyü yedek soyundurması ve maçın gidişatına göre Alvaro Negredo’nun yerine sahaya sürmesi bekleniyor. Sambacı’nın, hocasıyla yaptığı ikili görüşmede de, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Ne zaman görev verirseniz, oynamaya hazırım” dediği öğrenildi.  
 


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