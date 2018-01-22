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Beşiktaş'ta Vagner Love sesleri

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'un İngiltere Premier Ligi'ne transfer olmasından sonra Transferden sorumlu tek yetkili Başkan Fikret Orman, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Vagner Love'u talip olduklarını açıkladı

22 Ocak 2018, Pazartesi 19:34
Beşiktaş'ta Vagner Love sesleri
Siyah beyazlı kulüpten oyuncu takasının da olabileceğini söyleyen Başkan Fikret Orman 'Alanyaspor bizim kardeş kulübümüz. Alanyaspor için oyuncu transferi konusunda her konuda destek veririz. Şu anda Cenk Tosun'un yerine Vagner Love'u istiyoruz' talebinde bulundu.


ALANYASPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR


Alanyaspor Başkanı konuyu Teknik Direktör Hikmet Karaman'a ileteceklerini belirtti.  Bu arada siyah beyazlı kulübe yakın çevreler ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Alanyaspor'a Vagner Love için 2 milyon Euro önerdiği, Alanyaspor yönetiminin ise 4 milyon Euro için direttiği iddia edildi


'BENİ BIRAKIN'


Alanyaspor'un 2 gündür yapılan antrenmanlarına çıkmayan Vagner Love'ın Teknik ekip ve yönetimden "Beni bırakın. Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Alanyaspor'a yüreğimle hizmet ettim. Bana müsaade edin" dediği ifade edildi

Ayrıca yıldız futbolcu Vagner Love Alanya'daki Kartal Yuvası'nda görüntülendi.




 


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