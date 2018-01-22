Beşiktaş'ta Vagner Love sesleri



ALANYASPOR 4 MİLYON EURO İSTİYOR



'BENİ BIRAKIN'

Haber Merkezi

Siyah beyazlı kulüpten oyuncu takasının da olabileceğini söyleyen Başkan Fikret Orman 'Alanyaspor bizim kardeş kulübümüz. Alanyaspor için oyuncu transferi konusunda her konuda destek veririz. Şu anda Cenk Tosun'un yerine Vagner Love'u istiyoruz' talebinde bulundu.Alanyaspor Başkanı konuyu Teknik Direktör Hikmet Karaman'a ileteceklerini belirtti. Bu arada siyah beyazlı kulübe yakın çevreler ise Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Alanyaspor'a Vagner Love için 2 milyon Euro önerdiği, Alanyaspor yönetiminin ise 4 milyon Euro için direttiği iddia edildiAlanyaspor'un 2 gündür yapılan antrenmanlarına çıkmayan Vagner Love'ın Teknik ekip ve yönetimden "Beni bırakın. Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Alanyaspor'a yüreğimle hizmet ettim. Bana müsaade edin" dediği ifade edildi