Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Beşiktaş'ta yeni aday Seydou Doumbia

Beşiktaş’ta, Everton’a satılan Cenk Tosun’un boşluğunu dolduracak forvet arayışı sürüyor.

Beşiktaş'ta yeni aday Seydou Doumbia
22 yaşındaki Larin, genç olmasının yanı sıra, uygun maliyetiyle dikkat çekiyor. Uluslararası tecrübesi son derece yüksek olan Doumbia, Sporting’de başarılı bir sezon geçiriyor. Demba Ba da kalitesini daha önce kanıtladığı için favoriler arasında. Beşiktaş’ın bir hafta içinde bu 3 isimden birini alması bekleniyor.

Transfer listesinde bulunan 20’ye yakın futbolcunun birçoğu ile görüşen siyah beyazlılarda Cyle Larin, Seydou Doumbia ve Demba Ba isimleri ön plana çıktı.

Bu üç oyuncu arasında da Larin ve Doumbia’nın şansları daha yüksek görünüyor. Demba Ba’nın, sakatlık problemlerini aşmış olmasına rağmen son 1.5 yılda sadece 2 resmi maç oynamış olması, alternatifler arasında bu oyuncunun geri planda kalmasına neden oldu.

(Hürriyet)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Arda Turan'dan flaş Başakşehir açıklaması!

Arda Turan'dan flaş Başakşehir açıklaması!
Evren Turhan’dan Arda Turan’a: Gelme kardeşim benim Türkiye’ye gelme

Evren Turhan’dan Arda Turan’a: Gelme kardeşim benim Türkiye’ye gelme
Fenerbahçe'de iki şok! İdmanı yarım bıraktılar

Fenerbahçe'de iki şok! İdmanı yarım bıraktılar
Arda Turan asrın transferine 'Evet' dedi! İşte Arda Turan'ın kazanacağı rakam...

Arda Turan asrın transferine 'Evet' dedi! İşte Arda Turan'ın kazanacağı rakam...
Göztepe’den sürpriz Jahovic kararı!

Göztepe’den sürpriz Jahovic kararı!
Zlatan Ibrahimovic’ten İsveç medyasına ‘gizli ırkçılık’ eleştirisi

Zlatan Ibrahimovic’ten İsveç medyasına ‘gizli ırkçılık’ eleştirisi
Demba Ba transferinde sıcak gelişme!

Demba Ba transferinde sıcak gelişme!
Şili, Rueda’yı teknik direktörlüğe getirdi

Şili, Rueda’yı teknik direktörlüğe getirdi
Fikret Orman Giroud ile görüşüyor!

Fikret Orman Giroud ile görüşüyor!
Ersan’dan İlyasova'dan double double

Ersan’dan İlyasova'dan double double
Ergün Penbe: Fatih Terim rakiplere korku saldı

Ergün Penbe: Fatih Terim rakiplere korku saldı