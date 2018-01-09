Beşiktaş'ta yeni aday Seydou Doumbia

Erdinç Şahin

22 yaşındaki, genç olmasının yanı sıra, uygun maliyetiyle dikkat çekiyor. Uluslararası tecrübesi son derece yüksek olan Doumbia, Sporting’de başarılı bir sezon geçiriyor.da kalitesini daha önce kanıtladığı için favoriler arasında. Beşiktaş’ın bir hafta içinde bu 3 isimden birini alması bekleniyor.Transfer listesinde bulunan 20’ye yakın futbolcunun birçoğu ile görüşen siyah beyazlılardaisimleri ön plana çıktı.Bu üç oyuncu arasında da Larin ve Doumbia’nın şansları daha yüksek görünüyor. Demba Ba’nın, sakatlık problemlerini aşmış olmasına rağmen son 1.5 yılda sadece 2 resmi maç oynamış olması, alternatifler arasında bu oyuncunun geri planda kalmasına neden oldu.(Hürriyet)