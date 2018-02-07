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Beşiktaş'ta yeni Fellaini gelişmesi!

Daha önce de temas kurulan Marouane Fellaini için tekrar harekete geçen Beşiktaş, futbolcuya talip olan diğer kulüplerin bir adım önüne geçti.

Beşiktaş'ta yeni Fellaini gelişmesi!
Marouane Fellaini, İstanbul’a gelmeye sıcak baktığını Beşiktaş'a iletti. Daha önce de temas kurulan Marouane Fellaini için tekrar harekete geçen siyah beyazlılar, futbolcuya talip olan diğer kulüplerin bir adım önüne geçti. Yıldız oyuncu, İstanbul’a gelmeye sıcak baktığını iletti.

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması sezon sonu bitecek olan Beşiktaş kadro planlamasına şimdiden başlamış durumda...
 

HEDEFTE FELLAINI VAR


Öncelikle sözleşmesi sona erecek olan isimlerle ilgilenen Siyah-Beyazlılar gözünü Marouane Fellaini’ye çevirdi. Beşiktaş yönetiminin daha önce de temas kurduğu Belçikalı yıldızın menajeriyle yeni bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun menajer Karim Mejjati ile bir araya geldiği öğrenildi. İngiliz basını da birçok kulübün peşinden koştuğu Fellaini’nin transferinde Beşiktaş’ın bir adım önde olduğunu yazdı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulübü M. United’tan gelen yeni sözleşme teklifini geri çevirmiş, bu da ayrılık yorumlarını güçlendirmişti.
 


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