Beşiktaş'ta yeni hedef Vagner Love

HAFTA İÇİ ANTALYA'YA GİDECEK

GEÇEN SEZON KRAL OYDU

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda İngiltere’de birçok isimle temas kurmuştu.Londra’da çok sayıda futbolcu ve menaceriyle görüşme gerçekleştirenve ekibi, Ada’dan beklediği geri dönüşü henüz alamadı.hedeflerin maliyetlerinin beklenen seviyeye inmemesi ihtimalini göz önünde bulunduran yönetim, B Planı’nı Türkiye’den seçti.Beşiktaş Yönetimi, Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love için harekete geçti.Kara Kartal’ın, 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro’luk (14 milyon TL) teklifte bulunduğu kaydedildi. Güney ekibinin ise Beşiktaş’a, tecrübeli oyuncunun sözleşmesindeki 5 milyon Euro’luk (23 milyon TL) fesih bedelini işaret edip, bu fiyatın altında gelen önerilere olumlu bakılmayacağını ilettiği ifade edildi. Vagner Love ile menaceri aracılığıyla ilk teması kuran ve olumlu geri dönüş alan Kara Kartal’da yönetimin,’yla konuyu görüşmek için bu hafta içinde Antalya’ya gideceği bildirildi.’a 1.5 sezon öncetemsilcisi’dan transfer olan Brezilyalı, geçen sezon 28 lig maçında 23 gol atıp ‘’nı takmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon da’da 16 karşılaşmada sahaya çıkıp, rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı.