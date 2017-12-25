Beşiktaş'ta yılbaşı kutlamalarına izin yok

'KAMU GÜVENLİK VE DÜZENİN BOZULMASINA SEBEBİYET VEREBİLİR'



'UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR'



BEYOĞLU'NDA DA YASAKLANMIŞTI

'YILBAŞI TEDBİRLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI'

Bu yıl Taksim'de yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyecek

Mehmet Nuri Turan

Beşiktaş Belediyesi'nin yılbaşı kutlaması için 31 Aralık’ta Barbaros Meydanı’nda 21.00 ile gece 00.30 saatleri arasında yılbaşı kutlaması düzenlemek için yaptığı izin başvurusu, Beşiktaş Kaymakamlığınca reddedildi.Beşiktaş Belediyesinin başvurusunu değerlendiren Kaymakamlık ret yazısında, "Söz konusu taleple ülkemizin içinde bulunduğu şartlar dikkate alındığında provakatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliğe katılacaklar dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir" denildi.Kutlamanın planlandığı alanda Anadolu-Avrupa Yakası deniz ulaşımının geçiş hattı ve iskele olduğu belirtilen yazıda, "Fatih Beyoğlu, Beşiktaş, Mecidiyeköy toplu taşıma hatlarının güzergahı ve son durağı olması nedenleriyle araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu ve özellikle de 31 Aralık gününün önemi ile birlikte bu alan ve çevresinde bu yoğunluğun daha da artacağı değerlendirildiğinden yapılması planlanan etkinlik herhangi bir müessif olaya meydan vermemek amacıyla uygun görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.Beyoğlu Emniyet Müdürü Kılıç, Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirlerinin üst seviyede olacağını belirterek, "Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek." açıklamasını yapmıştı.Kılıç, yeni yılın yaklaşmasıyla tedbirlerinin iki katına çıkarıldığını, bu yıl diğer yıllara oranla daha üst seviyede tedbirler alındığını belirterek, şunları kaydetti:"Yılbaşı tedbirleri üst seviyede olacak. Geçtiğimiz yıl Reina saldırganının önce Taksim’de görüntü çekip daha sonra tedbirleri görünce başka yere yönlenmesi nedeniyle tedbirleri iki katına çıkaracağız. Halkın huzurlu bir yeni yıl geçirmesi için kutlama yapılmayacak. Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı'na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı'ndan girişlerde önlemler alınacak. İlerleyen dönemlerde projelerimiz mevcut. Bunları vatandaşlarımıza iletip uygulamaya çalışacağız."İHA