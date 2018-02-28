Beşiktaş Talisca görüşmelerini rafa kaldırdı!

YÖNETİM ŞARTLARINI ZORLUYOR

ASLA ÇİN’E GİTMEK İSTEMİYOR

Erdinç Şahin

'ta kiralık oynayanbonservisinin alınması için yapılan görüşmeler rafa kaldırıldı. Siyah-Beyazlı kulüp 2 sezon önce kiraladığı Brezilyalı yıldızın performansından memnun kaldığı için bonservisini almak istedi.Akşam Gazetesi'nden Muhammed Güneroğlu'nun haberine göre; teknik direktör Şenol Güneş’in de bir joker gibi kullandığı Talisca için Benfica’nın kapısı çalındı. Siyah-Beyazlı yönetim, Portekiz ekibine nihai rakam olarak 13 milyon euro önerdi. Ancak Benfica buna yanaşmadı. Ara transferde Çin’den teklif alan Talisca için Benfica 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunda ısrar etti.2 sezon için Portekiz ekibine 4 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Beşiktaş’ın, tapuyu almak için 21 milyon daha vermesi gerekiyor. Ancak Beşiktaş da bu rakama yanaşmıyor. Siyah-Beyazlılar, bu dönemde yapılacak pazarlıkların oyuncunun kafasını karıştırmaması ve daha fazla yıpratmaması için görüşmeleri sezon sonuna kadar dondurma kararı aldı. Kulübün sezon sonundaki pozisyonuna göre Talisca için maksimum fedakarlık yapılacak. Taraftarın kalmasını çok istediği Talisca için imkanlar seferber edilecek.Devre arasında Çin’den transfer teklifi alan ve yaklaşık 30 milyon euroluk bir bedel biçilen Talisca, Beşiktaş’ta kalmak istediğini açıklamıştı. “Yaşım daha 24. Çin’de ne işim var?” diyerek Benfica’nın baskısına rağmen bu öneriyi geri çeviren Talisca’nın, Kartal’da yola devam etmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Siyah-Beyazlı taraftarlar da bu oyuncunun alınmasını çok istiyor. Talisca için bağış toplama kampanyaları yapan taraftarlar ilginç yöntemler geliştirmişti.