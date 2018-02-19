Beşiktaş Talisca için harekete geçti

Beşiktaş'tan TFF'ye Talisca itirazı

AÇIKLAMALAR :



'DİKKATLE İZLENEREK DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Haber Merkezi

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanlığı'naBEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kulübümüz Futbolcusu Anderson Souza Conceiçao “Talisca”’nın 16.2.2018 tarihinde oynanan Konyaspor müsabakasında aşikar hakem hatası neticesinde görmüş olduğu sarı kart nedeni ile dördüncü sarı kartını tamamlaması ve buna ilişkin cezai uygulamanın kaldırılması talebini içeren dilekçemizdir.16.2.2018 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Kulübümüz ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında hakem tarafından futbolcumuz Anderson Souza Conceiçaoya maçın 52. dakikasında sarı kart gösterilmiştir. Ancak gösterilen bu sarı kart ciddi ve aşikar hakem hatasına dayalı olmakla, kaldırılması gerekmektedir. Şöyle ki,Müsabakanın 52. Dakikasında orta saha civarında rakip takım oyuncusundan seken top oyuncumuz Talisca’nın önüne doğru ilerlerken, koşarak arkasından gelen rakip takım oyuncusu Ali Turan ayak tabanını havaya kaldırmak sureti ile ve fakat ayağının ucu ile Talisca’nın ayağına basmıştır.Müsabakanın yayıncı kuruluşunun ekli görüntülerinde ilgili pozisyon çeşitli açılardan ve defalarca gösterilmiştir. Bu görüntüleri sunmakla birlikte bundan sonraki açıklamalarımızın dikkatle izlenerek değerlendirilmesini talep ediyoruz.Orta sahada topu kontrol etmesi ile birlikte atak başlatacak olan Talisca topa önüne almak ve sağına doğru dönerek ilerdeki arkadaşına doğru hareketlenecek iken, arkasından kontrolsüz bir şekilde koşarak gelen rakip takım oyuncusu Ali Turan, Talisca’nın ayağına basarak faul yapmıştır.Görüntülerin dikkatlice incelenmesi halinde Talisca’nın kırmızı, Ali Turan’ın ise yeşil krampon kullandığı, Talisca’nın faule maruz kalan sol ayağının faule maruz kaldığı ana kadar yere bastığı, hiçbir şekilde Ali Turan’ın ayağının üzerine çıkmadığı, Ali Turan’ın ayağının Talisca’nın ayağına basması ile birlikte Talisca’nın ayağını parmak ucundan başlayarak havaya kaldırdığı ve geriye doğru çektiği görülecektir.Pozisyonda hücum yönünde olan kişi Talisca, savunma yönünde olan kişi ise rakip takım oyuncusu Ali Turan’dır. Futboldan biraz olsun anlayan bir kişi, pozisyonun doğal akışında Talisca’nın kendisine doğru gelmekte olan topu önünde alarak sağına dönerek atağa kalkacağını, yani topla ilerleyip kaleye yöneleceğini veya ilerideki arkadaşına pas vererek onu gol pozisyonuna sokacağını tahmin edebilir. Bu durumda Talisca’nın zaten kendisine gelen bir topu kapmak için rakip takım oyuncusuna müdahalede bulunma gibi bir saiki olmayacağı tartışmasızdır.Pozisyonu Ali Turan açısından incelediğimizde ise, topun Talisca’ya doğru yöneldiğini ve önüne düştüğünü görmesi ile birlikte hızlıca ve kontrolsüzce koşarak oyuncumuzun arkasından geldiği, yine kontrolsüz bir şekilde sağ ayağının tabanını havaya kaldırdığını, bu eylem sonrasında Talisca’nın hafif bir darbe alması ile birlikte ayağını çekmesinin ardından Ali Turan’ın yere düştüğü görülmektedir.Ali Turan’ın pozisyon sonunda yerde olmasının nedeni Talisca değil bizzat kendisidir. Bu derece kontrolsüz bir şekilde pozisyona müdahale etmeye çalışan Ali Turan’ın sol ayağı, Talisca’nın ayağına bastıktan sonra Talisca’nın ayağını çekmesi ve sağa doğru dönmesi ile hızını alamamış ve dengesiz bir şekilde yere basmıştır. Sonrası ise maalesef hakemi aldatmaya yönelik sözde bir kıvranıştır.