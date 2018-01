Beşiktaş'tan çılgın proje! Cristiano Ronaldo...

FENOMEN İSİMLER ÖN PLANDA

HEDEF SADECE YURT DIŞI TANITIMI

UEFA'DAN MESAJ

Erdinç Şahin

Başkan’ın önceki gün tanıtımını yaptığı, ‘Ne olursan ol,’a gel’ şeklinde özetlenebilecek kampanyanın dünyaya tanıtımı için çalışmalar sürüyor.’nin felsefesinden yola çıkan ve her türlü din, dil, ırk ayrımını dışlayan kampanya, futbolseverlerisevgisinde buluşturmayı hedefliyor.’ın global vizyonunu anlattığı basın toplantısında, “Kampanyamızı blogger’lar ve sosyal medya aracılığıyla yaymaya çalışacağız” açıklamasını yapmıştı.Orman’ın proje kapsamında kullanmayı planladığı ünlü blogger ve sosyal medya hesapları da netleşmeye başladı.Siyah-Beyazlı yönetimin bu konudaki hedef kitlesi öncelikle, futbolla ilgilenen insanlar olacak. Bu yüzden futbol blogger’ları ve yıldız futbolcuların sosyal medya hesapları tanıtım için kullanılacak ilk mecralar olarak planlanıyor.Özellikle bu konuda dünyada fenomen olan ve sosyal medya hesaplarındaki takipçileri 300 milyonu aşan, bulunmaz nimet. Daha önce de Beşiktaş’la ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunan’dan bu konuda kendilerine yardımcı olması istenecek.’ta forma giyen ve’nin çok yakın arkadaşı olanve Quaresma’nın aracılığıyla Ronaldo’nun buna ikna edilmesi ve tanıtım için yardımcı olması istenecek. Kara Kartal’ın hedefinde’da oynayangibi diğer dünya yıldızları da var.Özellikle Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu’den de bu konuda destek bekleniyor. Beşiktaş çeşitli tanıtım kampanyaları ile de tanıtım ayağını güçlü şekilde desteklemeyi hedefliyor.Kulübü tarafından dün duyurulan “Gel, gel. Ne olursan ol, gel” başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.UEFA’nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş’ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, “Beşiktaş’tan harika mesaj, come to Beşiktaş” notunu düştü.UEFA’nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.