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Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da yapılan kampta transfer açıklamasında bulundu. Çebi, Cyle Larin transferi hakkında konuştu. 

Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması
Devre arası kampını Antalya'da gerçekleştiren Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, transferler çalışmaları hakkında konuştu. A Spor'a açıklamalarda bulunan Çebi, Cyle Larin transferinin son durumu anlattı. 

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Kampın çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Dün de hocamızla yaptığımız görüşmede, futbolcularımızla keyifli süreç geçirdiklerini tespit etmiş bulunuyoruz. Her takım şu an önümüzdeki sezon 17 maç oynayacak. Hepsi hırslı ve istekli. En iyi çalışan kazanan olacaktır. İnşallah hayırlısı olsun.
 

CYLE LARİN HAKKINDA...


Sorunlar çözülmeden oynaması mümkün değil biliyorsunuz. Kendisiyle yapılan görüşmeler tam anlamıyla bitmedi. Kulübüyle ilgili kısımlar henüz tamamlanmadığı için görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç çıkar. 

Her zaman transfer için hazırlıklıyız. Çalışıyoruz. İhtiyaç olan her mevki için çalışmalarımız var. Elimizde bir liste var. İhtiyaç olduğu halde onlara yöneliyoruz. 
 

VİDA 40 YILLIK BEŞİKTAŞLI GİBİ


Vida geleli 3-4 gün oldu ama sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi. Çok kreatif bir futbolcu. Beşiktaş'a katkı vereceğini düşündüğümüz bir futbolcu. Keyifli bir Beşiktaş seyredeceğiz. 

Transferlerdeki işin sırrı, geleceğe daha iyi bir bütçe bırakmak.

Aradaki puan farklı önemli değil. İlk 2 ay içerisinde durumu göreceğiz. Biraz daha şekillenir.


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