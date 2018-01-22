Beşiktaş'tan Eto'o ve Vagner Love için açıklama

'SANTRAFOR İHTİYACIMIZ VAR'

Beşiktaş'tan Vagner Love için resmi teklif

Mehmet Nuri Turan

Antalyaspor’u iyi bulduğunu ifade eden Ürkmezgil, kendi takımlarının da karşılaşmada çok dirençli olduğunu aktardı.Ürkmezgil, "Rakiplerimizin de galip geldiği bir hafta oldu. Onun da ister istemez stresi mutlaka oluyordu. Önemli bir gündü." ifadesini kullandı.Bir gazetecinin, camiada herkesin forvet transferi beklentisinde olduğunu belirtmesi üzerine, Ürkmezgil, "Benim de var." diye espri yaptı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin transfer çalışmalarını ciddi şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Ürkmezgil, transfer kesinleştiği zaman herkesin haberinin olacağını ifade etti.Ahmet Ürkmezgil, "Eto’o ve Vagner Love transfer gündeminizde yer alıyor mu?" sorusuna, "Olabilir, bizim santrafor ihtiyacımız var. Yurt içi, yurt dışı, yerli, yabancı diye bir ayrım, kıstas yapmıyoruz." diye cevapladı.ANTALYA (AA)