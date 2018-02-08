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Beşiktaş'tan flaş Negredo açıklaması

Beşiktaş, bugün basında çıkan İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun transferiyle ilgili iddialara resmi sitesinden yanıt verdi.

Beşiktaş'tan flaş Negredo açıklaması
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Habertürk yazarlarından Atilla Türker'in bugünkü yazısında futbolcumuz Negredo'nun transferiyle ilgili ortaya attığı iddia gerçeklerden uzak, aslı olmayan söylentilerden kurgulanmıştır.

Negredo'nun bedava transfer edilebilecek bir durumdaymış gibi gösterildiği yazıda, kulübümüzün 4 milyon Avro'nun üzerinde zarara uğratıldığı iması kabul edilemez. 

Tüm transfer çalışmalarında olduğu gibi, kulübümüz menfaatleri sonuna kadar gözetilerek transferler gerçekleştirilmektedir. 

Bahsi geçen konuda elinde herhangi bir belge veya bilgi olan kim var ise, bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Hiçbir belgeye dayanmayan, dedikodudan öte temeli olmayan bu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızın bu tip kurgu haberleri ciddiye almamasını önemle rica ederiz. 

Saygılarımızla, 

Beşiktaş JK


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