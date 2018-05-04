Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Erdinç Şahin

, resmi internet sitesinden, bugün "krizi" başlıklı haber hakkında bir açıklama yayınladı.Bugün bazı gazete ve intetnet sitelerinde yayınlanan “Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup Krizi” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.Kulübümüzle takımımızın Kaptanı Oğuzhan Özyakup arasında herhangi bir kriz bulunmamaktadır.Taraftarımızın ve kamuoyunun bu tarz haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.Saygılarımızla,Beşiktaş JK