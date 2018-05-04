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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, bugün Oğuzhan Özyakup ile ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!
Beşiktaş, resmi internet sitesinden, bugün "Oğuzhan Özyakup krizi" başlıklı haber hakkında bir açıklama yayınladı.

İşte siyah beyazlıların o açıklaması:

Kamuoyuna Açıklama

Bugün bazı gazete ve intetnet sitelerinde yayınlanan “Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup Krizi” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzle takımımızın Kaptanı Oğuzhan Özyakup arasında herhangi bir kriz bulunmamaktadır. 

Taraftarımızın ve kamuoyunun bu tarz haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK


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