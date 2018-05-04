Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması!

Beşiktaş
, resmi internet sitesinden, bugün "Oğuzhan Özyakup
krizi" başlıklı haber hakkında bir açıklama yayınladı.
İşte siyah beyazlıların o açıklaması:
Kamuoyuna Açıklama
Bugün bazı gazete ve intetnet sitelerinde yayınlanan “Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup Krizi” başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüzle takımımızın Kaptanı Oğuzhan Özyakup arasında herhangi bir kriz bulunmamaktadır.
Taraftarımızın ve kamuoyunun bu tarz haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK
Erdinç Şahin