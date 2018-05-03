Beşiktaş'tan sürpriz karar! Kadro küçültülecek!

MALİ DİSİPLİN BOZULMAYACAK

Erdinç Şahin

mali disiplinden ödün vermemek için, bütçe planlarını revize ediyor. Takımınkalamaması halindeyönetim bu konuda kapsamlı bir toplantı yapacak ve alınabilecek tasarruf tedbirlerini gözden geçirecek.Bu önlemler içinde maliyeti yüksek oyuncuların satışı ve futbol bütçesinin daraltılması da var. Kurdaki yükseliş yüzünden bütçede meydana gelen dengesizliği de gidermek isteyen yönetim, bu konuda esnek değil. Eski günlere dönmek istemeyen yöneticiler, öz kaynaklarıyla dönebilen bir mali disiplin içinde kalmak konusunda kararlı. Borçlanma ise kesinlikle gündemde yok. İki bankayla yapılan kredi görüşmesi ise beklemede.Yönetim, mali disiplini bozacak savurganlıklardan uzak duracak.