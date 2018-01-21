Beşiktaş'tan Vagner Love için resmi teklif

Nazlı Erdol

yeni forvetini kısa süre içinde kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son 1 ayda belirlenen futbolcular ve kulüpleri ile görüşmeler yapan siyah beyazlı yönetim, 1 hafta içinde transferi tamamlayacak.Listesinin ilk iki sırada’denve’danyer alıyor.İki oyuncu için de İngiltere’den haber bekleyen siyah beyazlılar,un golcüsükonusunda da girişimlere başladı.Brezilyalı forvet için Akdeniz ekibi ile görüşmelerde bulunan yönetim, Slimani ve Chicharito’dan gelecek yanıta göre harekete geçecek.İki oyuncuyu da kiralamak için temaslarda bulunan Beşiktaş, Love ise bonservisi ile transfer etmeyi planlıyor.yapılan ilk görüşmede 4 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Siyah Beyazlılar, bu bedeli 2 milyon Euro’ya indirmeyi planlarken, Love’da karar kılınması halinde Akdeniz ekibi ile pazarlıklar başlayacak.