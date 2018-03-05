Beşiktaş taraftarı Mehmet Aslan'a çok kızdı

Mehmet Aslan
'ın, ''Niye 8-0 olmadı diye üzülen kaç kişiyiz?''
diye yazması, sosyal medyanın konusu oldu. Taraftarlar, Mehmet Aslan
'ın attığı tweet'i Beşiktaş
'ın 11 yıl önce Liverpool'
a karşı 8-0 yenilmesini ima ettiğini söyleyerek, binlerce tepki mesajı attı.
Beşiktaşlılar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'i etiketleyerek, ''Partinize aldığınız adamlara dikkat edin'' ve ''İhra. etmezseniz oy vermeyeceğiz'' gibi yorumlar yaptı.
Mehmet Aslan İyi Parti'de!
Daha sonra oyuncu, ''8-0'ı başka yere nasıl çekiyorsunuz. Aklımın ucundan bile geçmedi. Rahmetli babamın tuttuğu takıma tek bir kötü sözüm olmadı, olmaz. Yakışmaz'' diyerek yanlış anlaşıldığını söyledi.
İŞTE MEHMET ASLAN'IN O TWEET'İ:
Çiğdem Saltık