Beşiktaş taraftarı Mehmet Aslan'a çok kızdı

Mehmet Aslan İyi Parti'de!

İŞTE MEHMET ASLAN'IN O TWEET'İ:

Çiğdem Saltık

'ın,diye yazması, sosyal medyanın konusu oldu. Taraftarlar,'ın attığı tweet'i'ın 11 yıl öncea karşı 8-0 yenilmesini ima ettiğini söyleyerek, binlerce tepki mesajı attı.Beşiktaşlılar'i etiketleyerek, ''Partinize aldığınız adamlara dikkat edin'' ve ''İhra. etmezseniz oy vermeyeceğiz'' gibi yorumlar yaptı.Daha sonra oyuncu, ''8-0'ı başka yere nasıl çekiyorsunuz. Aklımın ucundan bile geçmedi. Rahmetli babamın tuttuğu takıma tek bir kötü sözüm olmadı, olmaz. Yakışmaz'' diyerek yanlış anlaşıldığını söyledi.