Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Beşiktaş taraftarı Mehmet Aslan'a çok kızdı

Galatasaray'ın önceki akşam lig maçında Karabükspor'u 7-0 yenmesinden sonra İyi Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın attığı tweet, Beşiktaş taraftarların tepkisini çekti

05 Mart 2018, Pazartesi 11:09
Beşiktaş taraftarı Mehmet Aslan'a çok kızdı
Mehmet Aslan'ın, ''Niye 8-0 olmadı diye üzülen kaç kişiyiz?'' diye yazması, sosyal medyanın konusu oldu. Taraftarlar, Mehmet Aslan'ın attığı tweet'i Beşiktaş'ın 11 yıl önce Liverpool'a karşı 8-0 yenilmesini ima ettiğini söyleyerek, binlerce tepki mesajı attı.

Beşiktaşlılar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek, ''Partinize aldığınız adamlara dikkat edin'' ve ''İhra. etmezseniz oy vermeyeceğiz'' gibi yorumlar yaptı.

Mehmet Aslan İyi Parti'de!Mehmet Aslan İyi Parti'de!

Daha sonra oyuncu, ''8-0'ı başka yere nasıl çekiyorsunuz. Aklımın ucundan bile geçmedi. Rahmetli babamın tuttuğu takıma tek bir kötü sözüm olmadı, olmaz. Yakışmaz'' diyerek yanlış anlaşıldığını söyledi.

İŞTE MEHMET ASLAN'IN O TWEET'İ:





SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Alişan ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?

Alişan ameliyat oldu: Sağlık durumu nasıl?
90. Oscar Ödül Töreni’nin en ilginç anları

90. Oscar Ödül Töreni’nin en ilginç anları
Hepimiz Emel Aydan'ı gerçek bir kadın sanmıştık

Hepimiz Emel Aydan'ı gerçek bir kadın sanmıştık
Amine Gülşe: Şimdilik evlilik yok

Amine Gülşe: Şimdilik evlilik yok
4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

4 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı

Zerrin Özer'den yıllar sonra gelen Kerim Tekin itirafı
Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?

Çocuklar Duymasın dizisinde öpücükten sonra sırada Meltem'in hamileliği mi var?
Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı arasındaki gerilim artıyor!

Hazal Filiz Küçükköse ve Tuan Tunalı arasındaki gerilim artıyor!
Leyla Alaton rap söyledi!

Leyla Alaton rap söyledi!
Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi

Eda Taşpınar, Miami'de üstsüz güneşlendi
Jamie Redknapp, Julia Restoin Roitfeld ile beraber!

Jamie Redknapp, Julia Restoin Roitfeld ile beraber!