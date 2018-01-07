Beşiktaş taraftarına TOMA'lı müdahale

Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndekiSpor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı sürerken İstanbul'dan gelen yaklaşık 150 kadar Beşiktaş taraftarı salona girmek istedi.
POLİSE TAŞ ATTILAR
Polis ekipleri taraftarın salona girmesine izin vermeyince Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Çevik kuvvet polisleri de taraftarlara müdahalede bulundu.
TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI SIKILDI
Polisler taş atmaya devam eden taraftarlara TOMA aracından tazyikli su sıktı ardından tüfekle biber gazı attı.
Beşiktaş taraftarları yaşanan gerginliğin ardından polislere salonda maçı izleyen arkadaşları bekleyeceklerini söyleyerek taş atmaya son verdi.
Mine Bozkurt