Beşiktaş taraftarına TOMA'lı müdahale

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket'in kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 yenildiği karşılaşmada, salon dışında kalan bir grup Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Polisler de Beşiktaş taraftarlarına TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıktı