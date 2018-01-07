Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Beşiktaş taraftarına TOMA'lı müdahale

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Eskişehir Basket'in kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'a 87-78 yenildiği karşılaşmada, salon dışında kalan bir grup Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Polisler de Beşiktaş taraftarlarına TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıktı

Beşiktaş taraftarına TOMA'lı müdahale
Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'ndekiSpor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısı sürerken İstanbul'dan gelen yaklaşık 150 kadar Beşiktaş taraftarı salona girmek istedi. 

POLİSE TAŞ ATTILAR


Polis ekipleri taraftarın salona girmesine izin vermeyince Beşiktaş taraftarları polise taş attı. Çevik kuvvet polisleri de taraftarlara müdahalede bulundu. 

TAZYİKLİ SU VE BİBER GAZI SIKILDI


Polisler taş atmaya devam eden taraftarlara TOMA aracından tazyikli su sıktı ardından tüfekle biber gazı attı.

Beşiktaş taraftarları yaşanan gerginliğin ardından polislere salonda maçı izleyen arkadaşları bekleyeceklerini söyleyerek taş atmaya son verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş zorlu deplasmanda kazandı

Beşiktaş zorlu deplasmanda kazandı
Coutinho rekor ücretle Barcelona'da!

Coutinho rekor ücretle Barcelona'da!
Cenk Tosun, İstanbul’a geldi

Cenk Tosun, İstanbul’a geldi
West Bromwich Albion, Rodallega'yı istiyor

West Bromwich Albion, Rodallega'yı istiyor
Dünya Boks Konseyi’nden Tayyip Erdoğan’a barış ödülü

Dünya Boks Konseyi’nden Tayyip Erdoğan’a barış ödülü
Diego Costa golü attı, atıldı!

Diego Costa golü attı, atıldı!
Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi

Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi
Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak
Balona rövaşata atarak meşhur olmuştu! Profesyonel futbolcu oldu

Balona rövaşata atarak meşhur olmuştu! Profesyonel futbolcu oldu