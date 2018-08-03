Beşiktaş Torshavn maç özeti izle! Larin göz kamaştırdı

"Beşiktaş Torshavn maç özeti izle" araması Kartal dün akşam gol olup yağınca maçı izleyemeyen taraftarlar tarafından gündem oldu. Mütevazı kadroya sahip Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ı 6-0'la geçen siyah beyazlı ekip harikalar yaratırken Larin ise attığı 3 golle göz kamaştırdı.

BEŞİKTAŞ TORSHAVN MAÇ ÖZETİ İZLE

Açılış golü Larin'den!

Beşiktaş - B36 Torshavn maçında açılış golünü Larin attı. İlk yarıya iyi başlayan taraf Beşiktaş'tı. Siyah-beyazlılar oyunun kontrolünü eline aldı ve aradığı golü karşılaşmanın 31. dakikasında Larin ile buldu. Larin'in golünde Lens'in payı büyük...

Caner Erkin'den şık gol!

Karşılaşmanın 43. dakikasında performansıyla göz dolduran Caner Erkin, sahneye çıktı ve şık bir golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Caner Erkin ortaladı, Larin golü attı

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Beşiktaş oldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında Caner Erkin'in ortasını Cyle Larin gole çevirdi ve kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

Oğuzhan Özyakup'tan kafa golü!

Karşılaşmanın 74. dakikasında Oğuzhan Özyakup takımının 4. golünü attı. Oğuzhan Özyakup'a asisti Caner Erkin yaptı ve maça 1 gol, 2 asistle damga vuran isimlerden biri oldu.

Larin hat-trick yaptı!

79'da Gökhan Töre, Vagner Love ile paslaştıktan sonra topla ceza sahasına girdi ve topu Larin'e çıkardı. Larin markaj altında topa vurdu ve skoru 5-0'a getiren golü kaydetti. Kanadalı futbolcu bu golle maçta hat-trick yapmayı başardı.

Maça noktayı Love koydu!

Maçın 90+2. dakikasında B36 Torshavn savunması topa elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vagner Love, topu filelerle buluşturdu ve maçın sonucunu belirledi:6-0.

3. ön elemedeki rakip LASK Linz oldu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemedeki rakibi Avusturya temsilcisi LASK Linz oldu.

2. ön eleme turu ilk maçında Norveç’in Lilleström ekibini evinde 4-0 yenen LASK Linz, rövanş mücadelesini ise 2-1 kazanarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçı 9 Ağustos Perşembe günü yapacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.



















