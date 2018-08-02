Beşiktaş Torshavn maçı canlı izle! Smart Spor ŞİFRESİZ İZLE

Beşiktaş Torshavn maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa ligi 2. tur ilk maçında rakibini 2-0'la geçen siyah beyazlı kulüp bu maçtan da galip gelerek bir üst tura çıkmak istiyor. Kartalların bu maçtan galip gelmesine kesin gözüyle bakılırken Faroe Adaları ekibi Torshavn'a pek şans tanınmıyor.

BEŞİKTAŞ TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN?

Takımının mücadelesini kaçırmak istemeyen Beşiktaşlı taraftarlar "Beşiktaş Torshavn maçı ne zaman ? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor. Beşiktaş Torshavn maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Müsabaka Smart Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi canlı ve şifresiz izlemek için D Smart'a üye olup kurulum yapmanız gerekiyor.

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"Kupa 2"de 104. maçı

Siyah-beyazlılar, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi'ndeki 104. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u evinde 5-1 yendi.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan Ricardo Quaresma ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

74 gün sonra Vodafone Park'a çıkacak

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

B36 Torshavn son antrenmanını Vodafone Park’ta yaptı

UEFA Avrupa Ligi 2. Tur Eleme rövanşında Beşiktaş ile karşılaşacak olan B36 Torshavn son antrenmanını yaptı. Vodafone Park’ta Teknik Direktör Jakup Borg’un gözetiminde yapılan antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Faroe Adaları ekibi antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Basına açık olan bölümde takım pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde Torshavn, Beşiktaş maçının taktiğini çalıştı.



















