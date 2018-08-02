UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu akşam Beşiktaş, Faroe Adaları ekibi Torshavn ile rövanş maçına çıkıyor. İlk maçta güçsüz rakibini 2-0'la geçen siyah beyazlı kulüp bu maçtan da galip ayrılmak istiyor. Beşiktaş turu geçtiği takdirde ise 3. ön eleme turunda LASK(Avusturya)-Lillestrom(Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ TORSHAVN MAÇI NE ZAMAN?

Takımının mücadelesini kaçırmak istemeyen Beşiktaşlı taraftarlar "Beşiktaş Torshavn maçı ne zaman ? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor. Beşiktaş Torshavn maçı bu akşam saat 21.00'de Vodafone Park’ta oynanacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Müsabaka Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn’ı konuk edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78’ini kazandı, 83’ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

Şenol Güneş, rekorunu 28 maça çıkaracak

Beşiktaş’ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavn karşılaşmasıyla bu rekorunu 28 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 27 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 43 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.

"Kupa 2"de 104. maçı

Siyah-beyazlılar, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi’ndeki 104. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 103 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 161 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.



















