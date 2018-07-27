Beşiktaş, Umut Nayır'ı da açıkladı!
Beşiktaş, Enzo Roco'nun ardından Umut Nayır'ın da resmen transfer edildiğini duyurdu
Beşiktaş, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
250 BİN EURO BONSERVİS BEDELİ
Beşiktaş bonservisi Osmanlıspor’da olan Umut Nayır için Başkent ekibine 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 25 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılardan yıllık 1 milyon 750 bin Türk Lirası ücret alacak.
34 MAÇTA 14 GOL
Umut Nayır; 2017'de Göztepe, geçen sezon da Ankaragücü formasıyla Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Umut geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 34 resmi maçta 14 kez gol sevinci yaşamıştı
https://twitter.com/Besiktas/status/1022875650129051649