Beşiktaş, geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

250 BİN EURO BONSERVİS BEDELİ

Beşiktaş bonservisi Osmanlıspor’da olan Umut Nayır için Başkent ekibine 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 25 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılardan yıllık 1 milyon 750 bin Türk Lirası ücret alacak.

34 MAÇTA 14 GOL

Umut Nayır; 2017'de Göztepe, geçen sezon da Ankaragücü formasıyla Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Umut geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde 34 resmi maçta 14 kez gol sevinci yaşamıştı







