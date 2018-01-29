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Beşiktaş Vagner Love'u KAP'a bildirdi


Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

29 Ocak 2018, Pazartesi 16:09
Beşiktaş Vagner Love'u KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş'tan borsaya yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Beşiktaş resmi hesaplarından Vagner Love transferini böyle duyurdu:



Vagner Love'ı dün gece İstanbul'a getiren Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncunun forma numarası da belli oldu. 

Vagner Love Siyah Beyazlılar'da 30 numarayı giyecek.

2 sezon önce bonservissiz olarak Monaco'dan Alanyaspor'a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuş, 33 yaşındaki forvet iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi. 
 

HASAN ÇAVUŞOĞLU: HAYIRLI OLSUN


Alanayaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu da transferin bittiğini belirten bir açıklama yayınladı. Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde: 

Vagner, Alanya'ya geldiği zaman 'Tatile geldi' dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir. 
 


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