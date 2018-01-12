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Beşiktaş ve Galatasaray'a Marouane Fellaini'den kötü haber!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Fellaini'de sıcak gelişme meydana geldi. Manchester United'ın sözleşme teklifini önce reddeden ve Avrupa'da başka bir takımda oynamak istediğini belirten Marouane Fellaini, Kırmızı Şeytanlar ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı.

Beşiktaş ve Galatasaray'a Marouane Fellaini'den kötü haber!
Ara transfer döneminde takımlarına takviye yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'a Marouane Fellani'den kötü haber geldi. 

Daha önce yaptığı açıklamalarda, Kırmızı Şeytanlar'da forma giymeyeceğini ve Avrupa'da başka bir kulübe gideceğini belirten Fellaini, bir sürprize imza attı. 
 

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI


Sky Sport'un haberine göre; 30 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla Manchester United, yeni sözleşme için görüşmelere başladı. 

Şu anki sözleşmesindeki haftalık ücretinin yeni sözleşmesinde artmasını talep eden orta saha oyuncusunun istediği rakam, Manchester tarafından kabul edilirse imzaların atılacağı belirtildi. 

Beşiktaş ve Galatasaray bu transfer gelişmesini yakından takip ediyor. Marouane Fellaini'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek. 
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