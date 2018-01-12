Beşiktaş ve Galatasaray'a Marouane Fellaini'den kötü haber!

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde takımlarına takviye yapmak isteyenve'a'den kötü haber geldi.Daha önce yaptığı açıklamalarda, Kırmızı Şeytanlar'da forma giymeyeceğini ve Avrupa'da başka bir kulübe gideceğini belirten, bir sürprize imza attı.Sky Sport'un haberine göre; 30 yaşındakifutbolcuyla, yeni sözleşme için görüşmelere başladı.Şu anki sözleşmesindeki haftalık ücretinin yeni sözleşmesinde artmasını talep eden orta saha oyuncusunun istediği rakam, Manchester tarafından kabul edilirse imzaların atılacağı belirtildi.bu transfer gelişmesini yakından takip ediyor.'nin sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.