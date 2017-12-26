Beşiktaş Vida'yı KAP'a bildirdi

DOMAGOJ VİDA KİMDİR?

Erdinç Şahin

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın transferini borsaya bildirdi.Siyah-Beyazlılar'ın açıklaması şöyle:"Domagoj Vida'nın transferi konusunda kendisiyle görüşmelere başlanmıştır."Domagoj Vida (d. 29 Nisan 1989 Osijek), Stoper mevkinde forma giyen Hırvat Millî futbolcudur. Beşiktaş'a transferinden önce Premier Liga takımlarından FK Dinamo Kyiv'de top koşturmaktayken, ayrıca Hırvatistan millî takımında forma giymektedir.Vida, tüm gençlik kariyerini Hırvatistan'da geçirdi ve Osijek'de 17 Temmuz 2007'de A takıma yükseldi. İlk sezonunda Hırvatistan 1. ligi olan Prva HNL'da 12 karşılaşmada görev aldı. 2007-08 sezonunda Vida, düzenli olarak forma giymeye başladı ve kulüpteki yerini sağlamlaştırdı. Osijek kulübündeki başarsından sonra Hırvat şampiyonu Dinamo Zagreb'nin dikkatini çekti.Vida, 29 Nisan 2010'da Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen sözleşme imzaladı. Leverkusen ile ağırlıkla UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. Bundesliga'daki ilk maçına ise 5 Mart 2011 tarihinde Leverkusen'in kendi evinde ağırladığı ve 3-0 kazandığı VfL Wolfsburg maçının 14. dakika da sakatlanan Manuel Friedrich'in yerini girerek çıktı.Vida, 14 Haziran 2011 tarihinde açıklanmayan bir ücret karşılığında Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Dinamo Zagreb ile ilk maçına 25 Temmuz 2012 tarihinde UEFA Şampiyonlar Liginde Bulgar takımı Ludogorets Razgrad karşınında çıktı. Maçında 98. dakikasında bir gol attı ve böylece Dinamo Zagreb'in 3-2 kazanmasına katkı yaptı.24 Eylül 2012 tarihinde Vida, bira açtığı için takım otobüsü dışına atıldı. Bu olaydan sonra Dinamo Zagreb teknik direktörü Ante Cacic ile görüşü. Bir gün sonra da Dinamo Zagreb kulübü tarafından, 100.000 € tutarında para cezasına çarptırılacağı açıklandı.2 Ocak 2013 tarihinde Vida, 6 milyon euro karşılığında Ukrayna 1. ligi Premier Liga ekiplerinden FK Dinamo Kyiv'e beş yıllık sözleşme imzaladı. 14 Şubat'ta Dinamo ile ilk maçına, UEFA Avrupa Ligi oynanan ve 1-1 sona eren Bordeaux maçında çıktı. Bordeaux maçlarında FK Dinamo Kyiv teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi.Premier Liga'daki ilk maçına 3 Mart 2013 tarihinde Kryvbas Kryvyi Rih karşı çıktı ve o karşılaşmada da teknik direktör Oleh Blokhin tarafından sağ bek'te görev verildi. 10 Mart 2017 tarihinde oynana Volyn Lutsk maçında teknik direktör Oleh Blokhin tarafından Yevhen Khacheridi yerine eski yeri olan Stoperde görev verildi ve -0 kazanılan maçta Vida olağanüstü bir performans gösterdi. İlk golünü ise 17 Mart 2013 tarihinde sezonun üçüncü maçı olan Vorskla Poltava karşılaşmasında atan Vida, maçın 1-0 bitmesiyle takımına 3 puan kazandırmış oldu.