Beşiktaş, yeni transferleri için imza töreni düzenleyecek
Yeni sezon öncesinde kadrosunu Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile güçlendiren Beşiktaş, bu 4 futbolcu için çarşamba günü Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek. Törende başkan Fikret Orman ve futbolcular, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kadrosunu 4 transferi ile güçlendiren Beşiktaş, bu isimleri basınla bir araya getiriyor.
Enzo Roco, Umut Nayir, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a Vodafone Park'ta çarşamba günü imza töreni düzenleyecek olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman da imza töreninde hazır bulunacak.
Saat 15.00'te yapılacak olan imza töreninde futbolcular ve Başkan Fikret Orman soruları yanıtlayacak.