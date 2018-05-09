Beşiktaş yönetimi Atiba’yla restleşiyor

Siyah-Beyazlılar’da 5. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson
’ın Kara Kartal’la olan kontratı 31 Mayıs’ta sona erecek.
Ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamak için görüşmelerde bulunan yönetim, seneliği 1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık öneride bulundu.
BEŞİKTAŞ MAAŞINI DÜŞÜRDÜ, ATİBA KABUL ETMEDİ
Başarılı oyuncunun sözleşmenin yılı konusuna olumlu baktığı ancak maaş konusunda iyileştirilme beklediğini iletip anlaşmaya imza atmadığı kaydedildi.
Sakatlığını gerekçe göstererek Beşiktaş’ın son 2 Süper Lig maçının kadrosunda yer almayan Atiba’nın durumunun, gelecek haftaya kadar kesinlik kazanması bekleniyor. Atiba, Beşiktaş’ta 5 sezonda 194 maça çıkıp 9 gol atmıştı.
Erdinç Şahin