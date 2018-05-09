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Beşiktaş yönetimi Atiba’yla restleşiyor

Kanadalı futbolcuya seneliği 1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık yeni kontrat öneren kulüp, olumsuz yanıt aldı. Maaş artışı isteyen Atiba, sakatlığını gerekçe gösterip 2 maçtır oynamıyor.

Beşiktaş yönetimi Atiba’yla restleşiyor
Siyah-Beyazlılar’da 5. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson’ın Kara Kartal’la olan kontratı 31 Mayıs’ta sona erecek.

Ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamak için görüşmelerde bulunan yönetim, seneliği 1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık öneride bulundu.
 

BEŞİKTAŞ MAAŞINI DÜŞÜRDÜ, ATİBA KABUL ETMEDİ


Başarılı oyuncunun sözleşmenin yılı konusuna olumlu baktığı ancak maaş konusunda iyileştirilme beklediğini iletip anlaşmaya imza atmadığı kaydedildi.

Sakatlığını gerekçe göstererek Beşiktaş’ın son 2 Süper Lig maçının kadrosunda yer almayan Atiba’nın durumunun, gelecek haftaya kadar kesinlik kazanması bekleniyor. Atiba, Beşiktaş’ta 5 sezonda 194 maça çıkıp 9 gol atmıştı.


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