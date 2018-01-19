Beşiktaş Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor

EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde takviye yapmak için kolları sıvıyanYönetimi,forvet transferi için bulunurken bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışmalara devam ediyor.'e alternatif arayan yönetimin, İstanbulspor'da forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik için girişimlere başladığı öğrenildi.Edinilen bilgilere göre Siyah-Beyazlılar,forma giyentransfer etmeye çok yakın.ekiplerinden İstanbulspor forması giyeniçin şu ana kadar en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.Bu sezon 21 resmi maçta forma giyenin de ilgilendiği biliniyordu.