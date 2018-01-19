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Beşiktaş Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor

Beşiktaş, İstanbulspor'un genç futbolcusu Zeki Çelik'i transferi için düğmeye bastı.

Beşiktaş Zeki Çelik'i kadrosuna katıyor
Ara transfer döneminde takviye yapmak için kolları sıvıyan Beşiktaş Yönetimi, İngiltere'de forvet transferi için bulunurken bir yandan da takımı gençleştirmek için çalışmalara devam ediyor.

Gökhan Gönül'e alternatif arayan yönetimin, İstanbulspor'da  forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Zeki Çelik için girişimlere başladığı öğrenildi.
 

EN CİDDİ TEKLİF BEŞİKTAŞ'TAN


Edinilen bilgilere göre Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor'da forma giyen Zeki Çelik'i transfer etmeye çok yakın.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen Zeki Çelik için şu ana kadar en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öğrenildi. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. 

Bu sezon 21 resmi maçta forma giyen Zeki Çelik'le Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiği biliniyordu.


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