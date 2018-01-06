Beşiktaş zorlu deplasmanda kazandı



TARAFTARLAR DIŞARI ÇIKARILDI

Gizem Yetil

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye Eskişehir Basket Ayres, Baron, Caner, Rowland ve Doğan; Beşiktaş Sompo Japan ise Boatright, Strawberry, Diebler, Palacios ve Weems ilk 5’i ile başladı.Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, boyalı alandan bulduğu basketlerle 13-3 öne geçti. Pota altından da sayılar bulan siyah-beyazlılar ilk periyodu 18-30 önde bitirdi. İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan Eskişehir Basket, Buğrahan ve Baron ile bulduğu sayılarla aradaki farkı eritti.Çizgi dışından sayılar üreten siyah-kırmızılı ekip, taraftarının da müthiş desteğiyle farkı 3’e kadar indirdi. Beşiktaş Sompo Japan, mücadelenin ilk yarısını 45-55 önde tamamladı. Üçüncü periyoda her iki takım da dengeli başladı. Zaman zaman taraftarlar arasında gerilimin de yaşandığı mücadelede Eskişehir Basket, Buğrahan Tuncer ile uzaktan sayılar buldu.Kenan Sipahi ile pota altından sayılar üreten Siyah Beyazlı ekip, aradaki farkı korumaya çalıştı. Mücadelenin üçüncü periyodu Beşiktaş’ın 61-66 üstünlüğü ile tamamlandı. Son periyot, Siyah Beyazlı ekibin sayısıyla başladı.Mücadeleye 31. dakikada taraftarlar arasında yaşanan olaylar nedeniyle maçın hakemi tarafından ara verildi. Yaklaşık 20 dakika duran karşılaşma, Beşiktaş taraflarının salon dışına çıkarılması ile devam etti.Mücadelenin devamında iyi bir oyun sergileyen Eskişehir Basket, skoru 71-73’e getirdi. Hücumda sok 4 dakikada iyi işler çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, mücadeleden 78-87’lik skorla galip ayrıldı.Anadolu Üniversitesi İki EylülAli Serkan Emlek xx, Serhat Büker xx, Mehmet Keseratar xxBerkay Candan x, Yunus Emre Sonsırma xx 10, Jeffrey Ayres xx 12, James Baron xx 6, Duncan xx 11, Buğrahan xxx 21, Caner Erdeniz xx, J. Rowland xxx 8, Sean Marshall xxx 7, Kravtsov xx 1, Doğan Şenli x 2Boatright xxx 14, Muratcan x, Clark x 1, Samet x, Erkan x, Sertaç xxx 20, Strawberry xxx 19, Kenan Sipahi xx 6, Diebler x 2, Palacios xx 15, Weems xx 1018-30 (Beşiktaş lehine)45-55 (Beşiktaş lehine)61-66 (Beşiktaş lehine)(Kadir Arslan - Burak Tekin / İHA)