Juventus'ta forma giyen Hırvat golcü Mario Mandzukic'in adı uzun bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu.

Torino deviyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu hakkında çıkan transfer dedikoduları Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırsa da bugün İtalya'dan gelen haberle hayaller suya düştü.

TAKIMDAN AYRILMAYACAK

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Tuttosport'un edindiği bilgilere göre teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yeni sezonda da görevine devam edecek olması golcü futbolcuyu Juve'de kalmaya itti.

Haberde piyasa değeri tam 20 milyon euro olarak gösterilen yıldız ismin ancak Allegri'nin ayrılması koşuluyla başka bir takıma transfer olabileceği kaydedildi.

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