Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin hakkında Alman basını bomba bir iddia ortaya attı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'de yer alan habere göre 5,5 sezondur Dortmund forması giyen 29 yaşındaki futbolcu sezon sonunda takımdan ayrılacak.

NURİ VE 2 OYUNCUYA DAHA İZİN ÇIKIYOR

Haberde Alman devinin kadroda büyük bir revizyona gitmeyi planladığı ve bu doğrultuda Nuri'nin yanı sıra Marcel Schmelzer ve Gonzalo Castro'nun da başka bir kulübe transferine izin verileceği belirtildi.

Sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan yıldız oyuncunun adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.







