Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, dün akşam oynanan Osmanlıspor maçında bileğinden sakatlık geçirmişti. Siyah Beyazlı kulüpten bugün yapılan açıklamada, Tolgay'ın sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık bulunduğun ifade edildi. Tedavisine başlanan 27 yaşındaki futbolcu, ligin son haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Dün akşamki maçta sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucunda; sağ ayak bileği dış yan bağında (ATF ligament) kısmi yırtık tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.







