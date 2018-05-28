Siyah-beyazlılar ile Demba Ba arasındaki görüşmeler en geç hafta sonuna kadar netlik kazanacak. Güneş’in çok istediği Burak’la da pazarlıklar devam ediyor. Vagner Love ve Negredo ile ise büyük ihtimalle yollar ayrılıyor.

Transfer çalışmalarında önceliği forvet hattına vererek, Demba Ba ve Burak Yılmaz ile görüşen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu konuda en somut adımlarını atacak. Demba Ba ile 1+1 yıllık sözleşme için daha önce prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, golcü futbolcudan son kararını bu hafta içerisinde vermesini istedi.

Şu an Türkiye dışında olan ve tatil yapan Senegalli oyuncunun, Çin’den gelen teklife henüz olumsuz yanıt vermemesi nedeniyle Beşiktaş Yönetimi’nin beklemede olduğu ortaya çıktı. Demba Ba’nın kararına göre hareket edecek olan siyah-beyazlı idarecilerin bu transferden bir hayli umutlu olduğu bildirildi.

Demba Ba’nın imza sürecini hızlandırmak isteyen yönetim, Vagner Love’un kısa süre içerisinde takımdan ayrılma ihtimalini de düşünerek, Senegalli oyuncuyla bir an önce sözleşme yapmayı planlıyor. Yeni sezonda forvet hattını Cyle Larin, Demba Ba ve Burak Yılmaz üçlüsünden oluşturmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş’in de merakla Senegalli oyuncunun kararını beklediği bildirildi.

Hafta sonuna kadar Demba Ba’dan karar vermesini isteyen siyah-beyazlıların, tecrübeli golcünün sürpriz yaparak olumsuz yanıt vermesi halinde, Avrupa’dan deneyimli bir ismi kiralık olarak almaya çalışacağı vurgulandı. Bu arada Demba Ba transferinin suya düşmesi durumunda dahi gözden çıkarılan Negredo ile büyük ihtimalle yolların ayrılacağı aktarıldı. (Skorer