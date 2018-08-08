Beşiktaş'ın acı günü! Battal Durusel vefat etti...

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı, eski milli basketbolcu Battal Durusel vefat etti. Siyah-beyazlı kulüp başsağlığı mesajı yayınladı.

08 Ağustos 2018, Çarşamba 16:16
A A

 Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yer alan başsağlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Battal Durusel, Erkek Basketbol Takımımızın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve basketbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev almıştı.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER