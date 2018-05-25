Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçtiğimiz kasım ayında West Ham United'la yollarını ayırmıştı.

O gün bugündür boşta olan Hırvat teknik adam hakkında Ada basını flaş bir iddia ortaya attı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Bilic'in yeni durağının Çin Milli Takımı olacağını öne sürdü.

Haberde Çin'in hâlihazırdaki teknik direktörü Marcelo Lippi'nin görevine son verildiği ve yerine Bilic'in getirileceği iddia edildi.