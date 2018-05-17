Beşiktaş'ın eski kalecisi Allan McGregor yuvaya geri döndü!
Beşiktaş'ın eski kalecisi Allan McGregor, Steven Gerrard'ın geçtiğimiz günlerde başına geçtiği Glasgow Rangers'la sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın eski kalecisi Allan McGregor, altyapısından yetiştiği Glasgow Rangers'a geri döndü.
36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Steven Gerrard'ın geçtiğimiz günlerde başına geçtiği İskoç ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah Beyazlılar'dan ayrıldıktan sonra Hull City'e transfer olan McGregor, takımıyla sözleşme uzatmaya yanaşmamıştı.
İskoç eldiven, bugüne dek Rangers formasıyla 11 kupa kaldırmıştı.