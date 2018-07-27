Beşiktaş'ın gözdesi Davy Klaassen Werder Bremen'e transfer oldu Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Davy Klaassen, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e imza attı. Hollandalı 10 numara, Alman kulübüyle dört yıllık kontrat yaptı.