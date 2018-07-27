  • Haberler
  • Futbol
  • Beşiktaş'ın gözdesi Davy Klaassen Werder Bremen'e transfer oldu

Beşiktaş'ın gözdesi Davy Klaassen Werder Bremen'e transfer oldu

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Davy Klaassen, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e imza attı. Hollandalı 10 numara, Alman kulübüyle dört yıllık kontrat yaptı.

27 Temmuz 2018, Cuma 12:27
A A

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Beşiktaş için geçen Davy Klaassen'in yeni takımı Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen oldu.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün kendisini dört yıllığına Werder Bremen'e bağlayan imzayı attı.

Hollandalı 10 numara için Alman kulübü, Everton'a tam 12 milyon sterlinlik (13,5 milyon euro) bir bonservis bedeli ödedi.

Ajax'ın altyapısında yetişen yıldız isim, geçtiğimiz yaz tam 27 milyon euro karşılığında Everton'ın yolunu tutmuş fakat İngiliz kulübünde yeteri kadar süre alamamıştı.

Fanatik

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER