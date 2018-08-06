UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları yapılacak. Fakat bu maçların öncesinde kura çekimi yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekeleşen kura çekiminde Fenerbahçe'nin Benfica'yı geçtiği takdirde rakibi PAOK - Spartak Moskova maçının galibi olacak. Başakşehir ise Burnley engellini aşması halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) eşleşmesinin tur atlayan ekibiyle mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLDU?

Kura çekiminin ardından Kara Kartal'a gönül veren taraftarlar, "Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?" sorusunu sormaya başladı. Beşiktaş Avusturya ekibi LASK Linz takımını elediği takdirde rakibi Nordsjaelland (Danimarka) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ SEZONA İYİ BAŞLIYOR

Süper Lig’de 2018-2019 sezonuna Akhisarspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 36 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Son 17 sezonda 5. kez lige evinde "merhaba" diyecek siyah-beyazlılar, lig tarihinde 30 kez açılış maçlarını iç sahada oynadı. Beşiktaş, bu maçlarda 26 galibiyet elde etti, sadece bir yenilgi aldı, 3 kez de berabere kaldı.

Tek yenilgi 17 yıl önce

Beşiktaş, iç sahada oynadığı sezonun ilk hafta maçlarında tek yenilgisini 17 yıl önce Trabzonspor’a karşı yaşadı.

İki ekip arasında 2001-2002 sezonunda İstanbul’da yapılan maçı 2-1 yitiren siyah-beyazlılar, iç sahada ilk kez sezona puansız başladı.

Geçen sezonun ilk haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Son 5 sezonda kazandı

Siyah-beyazlı ekip, son 5 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Antalyaspor’u evinde 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonundaki açılış maçında Alanyaspor’u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015’te Mersin İdmanyurdu’nu deplasmandaki karşılaşmalarda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014’ün açılış maçında Trabzonspor’u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0’lık skorla geçti.

Sadece 7 maçta gol atamadı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 51’inde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 7 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 24 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0’lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

34 sezondur golsüz açılış yok

1983-1984 sezonunda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş’ın, daha sonraki 34 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 108 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 43 gol gördü.