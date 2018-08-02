UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda B36 Torshavn ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, bir sonraki turda Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ 9 AĞUSTOS'TA

Norveç temsilcisi Lillestrom ile eşleşen ve sahasındaki ilk maçı 4-0 kazanıp, deplasmanda da 2-1 galip gelerek turu geçen Avusturya ekibi, bir sonraki turda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bir sonraki turda ilk maç 9 Ağustos'ta İstanbul'da, ikinci maç ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.

İSTANBUL (İHA)