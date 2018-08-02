Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi LASK Linz oldu
Beşiktaş'ın B36 Torshavn'ı 6-0'lık skorla yenmesinin ardından bir sonraki turdaki rakibi Avusturya takımı LASK Linz oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda B36 Torshavn ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, bir sonraki turda Avusturya Ligi ekiplerinden LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.
İLK MAÇ 9 AĞUSTOS'TA
Norveç temsilcisi Lillestrom ile eşleşen ve sahasındaki ilk maçı 4-0 kazanıp, deplasmanda da 2-1 galip gelerek turu geçen Avusturya ekibi, bir sonraki turda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bir sonraki turda ilk maç 9 Ağustos'ta İstanbul'da, ikinci maç ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.
İSTANBUL (İHA)