Siyah-Beyazlı formayla 5 sezonda ortaya koyduğu etkili performansla takımın simge isimlerinden biri haline gelen Atiba Hutchinson’un kulüple sözleşmesi 1 Haziran’da sona ermişti.

Bu tarihten beri Beşiktaş Yönetimi’yle yaptığı görüşmelerden bir sonuç alamayan 35 yaşındaki tecrübeli ön libero, bundan dolayı takımının Slovakya ve Avusturya’daki yeni sezon hazırlıklarını kaçırmıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yaptığı her açıklamasında takımda tutulmasını istediği deneyimli oyuncu için beklenen haber dün geldi. Yönetim, takımın kaptanları arasında yer alan başarılı futbolcuyla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

PERFORMANSA DAYALI ANLAŞMA

Beşiktaş Yönetimi’nin Atiba’yla yaptığı anlaşmanın detayları da belli oldu. Kara Kartal’dan sezon başına 825 bin Euro garanti ücret alacak olan Atiba, ek olarak performansı ve görev süresine göre bonus kazanacak.

Buna göre Atiba, Beşiktaş formasıyla 10 maçta görev yaparsa 100 bin Euro, 20 mücadelede sahaya çıkarsa 250 bin Euro, 30 müsabakada formasını terletirse 500 bin Euro prim alacak.

MAAŞINI KATLAYACAK

Başarılı futbolcu ek olarak Beşiktaş’ın yeni sezonda oynayacağı resmi maçların toplamının yarısında görev yaparsa 250 bin Euro daha alacak. Son 5 sezonda 194 maça çıkan ve 39 maç ortalamayla görev yapan Atiba, yeni sezonda 30 barajını aşıp ek olarak Kara Kartal’ın resmi maçlarının yarısında oynarsa garanti ücretiyle birlikte kazancı; 1 milyon 575 bin Euro’ya yükselecek.

TRABZON VE GÖZTEPE İSTEMİŞTİ

Geleceği konusunda uzun süre belirsizlik yaşayan Atiba için Spor Toto Süper Lig’den birçok kulüp devreye girmişti. Trabzonspor ve Göztepe, tecrübeli oyuncu için menaceriyle temas kurarken yıldız isim, son ana kadar Beşiktaş’ı bekleyeceğini dile getirip önerileri geri çevirmişti.

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