Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in haberine göre; Dusko Tosic’in ayrılmasının gündemde olması ve bu sezon defans hattında istikrar sağlanamaması sonrası Hırvat stoperin ismi tekrar gündeme geliyor.

SANKİ YENİ TRANSFER

Club Brugge formasını sezonun ikinci yarısından itibaren giymeye başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 10 lig maçında görev yaparken, lig şampiyonluğu kazandı. Bunun yanında Hırvatistan Milli Takımı’nın Dünya Kupası ön kadrosuna seçilen ve nihai kadroda yer alması beklenen Mitrovic’in en büyük avantajı da Domagoj Vida olacak.

VIDA'NIN PARTNERİ

Vida ile Mitrovic’in yan yana oynama ihtimali dikkat çekiyor. İki Hırvat savunmacının milli takımdan sonra siyah-beyazlı forma altında da bir araya gelmeleri bekleniyor. Ancak Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko’nun Mitrovic’le ilgili kararı da önem arz ediyor. Hırvat çalıştırıcı, vatandaşı Mitrovic’ten sık sık memnun olduğunu dile getirerek takımda kalmasına yönelik açıklamalarıyla öne çıkmıştı. Bu doğrultuda Belçika ekibinin, Mitrovic için Beşiktaş’a yeni bir kiralama teklifi yapabileceği de ileri sürüldü.



