Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Real Madrid'den bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Pepe'nin adı son dönemlerde transfer dedikodularına karışmıştı. Daha önce bizzat kendi ağzından Çin'de oynamayacağını açıklayan Portekizliye Avrupa'nın önemli kulüplerinin talip olduğu iddia edilmişti. Adı Porto ve Wolverhampton Wanderers ile birlikte anılan 35 yaşındaki stoper, bu defa bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Tecrübeli futbolcu, resmi Twitter hesabından bir gazeteciyle atıştı. Pepe, kendisini vergi kaçırmakla itham eden Barselonalı gazeteci Fonsi Loaiza'ya adeta ateş püskürdü.