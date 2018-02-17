Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Beşiktaşlı Fabri'den şaşırtan itiraf!

İspanyol file bekçisi, ülke basınına verdiği röportajda, “Aslında Beşiktaş’a birinci kaleci olarak gelmemiştim. Kaptanın yedeği olarak transfer edilmiştim. Kendimi kabul ettirdim” dedi.

Beşiktaşlı Fabri'den şaşırtan itiraf!
Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabricio Ramirez, İspanyol basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Türkiye günlerini anlattı.
 
Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesini değerlendiren deneyimli kaleci, “Grup aşamasında herkesi şaşırttık. Herşeyin hep pozitif yanına bakmayı tercih ederim. Ancak öte yandan biraz daha bilinmedik bir takım gelmesini tercih ederdik. Çok iyi oyuncuları var ve kaliteli bir ekipler. Zor bir eşleşme olacak. Bayern oyunun kontrolünü ele alarak maça hükmetmeye çalışacak. Bizim de buna karşılık mümkün olduğunca topa çok sahip olup, elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
 

"KARİYERİMİN EN FORMDA DÖNEMİ"

 
Fabri, “Kariyerimin en formda dönemini geçiriyorum. Futbolda tek hedefim var, her geçen gün kendimi daha da geliştirmek. Gelecekle ilgili öngörülerde bulunmayı sevmiyorum. Beşiktaş ile kontratımda bir yılım daha var ve ondan sonra geleceğimin nasıl şekilleneceğini göreceğiz. O zaman belki İspanya’ya dönmek ya da Avrupa’da devam mümkün olabilir. Daha çok ülke tanımak, daha çok şehri keşfetmeyi isterim. Hiçbir seçeneğe kapım kapalı değil” diye konuştu.  
 
Kartal’ın file bekçisi birinci kaleci olmasıyla ilgili olarak, “Aslında Beşiktaş’a birinci kaleci olarak gelmemiştim. Kaptanın yedeği olarak gelmiştim ve bu durum kalecilerin performanslarının yukarı çıkmasına neden oldu. Hocamız iyi olana formayı veriyor. Ben de bir şekilde kendimi kabul ettirdim. Şenol Güneş Türkiye’nin efsane kalecilerinden ve bu benim için büyük şans. Bana çok önemli bilgiler veriyor” dedi.

Skorer


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı
Ali Koç'tan bir bomba daha!

Ali Koç'tan bir bomba daha!

Federer rekora doymuyor!

Federer rekora doymuyor!
Tolgay Arslan'dan açıklamalar

Tolgay Arslan'dan açıklamalar
Pepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Pepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
MHK Başkanı tehdit edince hakemliği bıraktı

MHK Başkanı tehdit edince hakemliği bıraktı
Türkiye'de transfer harcamaları yüzde 141 arttı

Türkiye'de transfer harcamaları yüzde 141 arttı
Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)

Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)
Esmee Visser kendini aştı

Esmee Visser kendini aştı
Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak
TFF'den başsağlığı mesajı

TFF'den başsağlığı mesajı