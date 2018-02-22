Beşiktaşlı Gary Medel: Hiçbir şey imkansız değil

Beşiktaş
'ın yıldız orta saha oyuncusu Gary Medel
, Şampiyonlar Ligi
son 16 turunda Bayern Münih
'e 5-0
yenildikleri mücadeleyi ülkesi Şili'de yayın yapan ADN Radio
'ya analiz etti.
Bayern gibi büyük bir takıma karşı 10 kişi kalmanın zorluğuna vurgu yapan Şilili
oyuncu, "Kırmızı karta kadar gayet sıkı bir mücadele vardı. Fakat 1 kişi eksilmek bizi ağır yaraladı.
" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL"
Gary Medel, Beşiktaş
'ın bu sonuçtan sonra turu çevirip çeviremeyeceğiyle ilgili soruyaysa ilginç bir yanıt verdi.
Şilili orta saha, "Hiçbir şey imkansız değil ama elbette çok zor olacak. Bayern çok sağlam bir takım.
" şeklinde konuştu.
Erdinç Şahin