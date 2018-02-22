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Beşiktaşlı Gary Medel: Hiçbir şey imkansız değil

Beşiktaş'ın Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldukları Şampiyonlar Ligi ikinci tur maçını ülkesinde yayın yapan bir radyoya analiz etti.

Beşiktaşlı Gary Medel: Hiçbir şey imkansız değil
Beşiktaş'ın yıldız orta saha oyuncusu Gary MedelŞampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e 5-0 yenildikleri mücadeleyi ülkesi Şili'de yayın yapan ADN Radio'ya analiz etti.

Bayern gibi büyük bir takıma karşı 10 kişi kalmanın zorluğuna vurgu yapan Şilili oyuncu, "Kırmızı karta kadar gayet sıkı bir mücadele vardı. Fakat 1 kişi eksilmek bizi ağır yaraladı." ifadelerini kullandı.
 

"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL"


Gary Medel, Beşiktaş'ın bu sonuçtan sonra turu çevirip çeviremeyeceğiyle ilgili soruyaysa ilginç bir yanıt verdi.

Şilili orta saha, "Hiçbir şey imkansız değil ama elbette çok zor olacak. Bayern çok sağlam bir takım." şeklinde konuştu.
 


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