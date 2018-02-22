Beşiktaşlı Gary Medel: Hiçbir şey imkansız değil

"HİÇBİR ŞEY İMKANSIZ DEĞİL"

Erdinç Şahin

'ın yıldız orta saha oyuncususon 16 turunda'eyenildikleri mücadeleyi ülkesi Şili'de yayın yapan'ya analiz etti.Bayern gibi büyük bir takıma karşı 10 kişi kalmanın zorluğuna vurgu yapanoyuncu, "" ifadelerini kullandı.'ın bu sonuçtan sonra turu çevirip çeviremeyeceğiyle ilgili soruyaysa ilginç bir yanıt verdi.Şilili orta saha, "" şeklinde konuştu.