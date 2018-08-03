Siyah-beyazlı yönetim, sakatlığından dolayı 6 ameliyat geçirmesine rağmen 3.5 senedir forma giyemeyen Veli Kavlak ile ilgili kararını verdi. Yönetim, Veli Kavlak’ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Uzun süredir sakatlığından dolayı forma giyemeyen Veli Kavlak Beşiktaş’tan ayrılıyor. 1 yıllık sözleşmesi kalan gurbetçi futbolcuyla görüşüldü ve sözleşmesi fesih edildi. Takımdan gönderilecek diğer isimler ise Mustafa Pektemek ve Aras Özbiliz. Bu oyuncularla da görüşecek olan yönetim karşılıklı mutabakata varıp sözleşmelerini fesih edecek. İki futbolcu içinde takım arayışlarında olan siyah-beyazlılar henüz sonuç elde edemezken bu isimlere yüksek ücretlerinden dolayı Süper Lig kulüplerinden teklif gelmiyor. Yüksek ücretleri nedeniyle yönetim futbolcuları takasta da kullanamıyor. Önümüzdeki hafta içi siyah-beyazlı yöneticiler oyuncuların temsilcileri ve kendileriyle bir araya gelecek ve fesih için anlaşma zemini arayacak.

Beşiktaş, Veli Kavlak’a yıllık 1.1 milyon Euro, Aras Özbiliz yıllık 1.2 milyon Euro ve Mustafa Pektemek’e ise yıllık 1.7 milyon Euro ödüyor. 3 futbolcunun siyah-beyazlılara maliyeti yıllık 4 milyon Euro. Bu futbolcularla yolları ayıracak olan Beşiktaş yıllık ücretlerdeki farkı forvet transferi için kullanacak.

2011 yılında Rapid Wien'den 750 bin Euro'ya transfer edilen Veli Kavlak, 2014-2015 sezonunda omuzundan sakatlanmış ve bir türlü bu sakatlığı atlatamamıştı. Son 3 sezonda ligde sadece 1 maçta forma giyen Veli 152 resmi maçta forma giyerken 8 gol attı 5 de asist yapmıştı.

İHA