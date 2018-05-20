Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından üst üste 2 sezon şampiyonluğa uzanan ancak bu yıl ligde beklediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş'ta transfer sezonu erken başlayacak. Ligin bitmesiyle birlikte kadroda revizyona gidecek olan siyah-beyazlı ekipte, takımdan gönderilecek olan isimler de netlik kazanmaya başladı.

BAZI İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Tosic'in Çin'e transferinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda forvet ve sağ bek transferine yoğunlaşacak olan yönetim, verim alamadığı isimlerle yolları ayırıp, transfer harekatına girişmeyi planlıyor.

Negredo ve Vagner Love'la yolları ayırmayı planlayan siyah-beyazlılar, gündemine Glasgow Rangers'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u aldı. Bu sezon tüm kulvarlarda 43 kez Rangers forması giyen genç oyuncu 18 kez gol sevinci yaşarken 8 de asist yaptı.

ÇİN'DEN GELEN TEKLİFLERE SICAK BAKMADI

Çin kulüplerinden sezon ortasında 11 milyon Sterlin'lik teklif alan Rangers, oyuncunun Çin'e gitmeye sıcak bakmaması sonucunda bu transferi gerçekleştirememişti. Beşiktaşlı yöneticiler, İskoç ekibinin yetkililerinin çok yüksek bir bonservis bedeli belirlemesi durumunda bu futbolcuyu kiralama yöntemine gitmeyi planlıyor.

İSTANBUL (İHA)