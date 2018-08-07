Portekiz'den Abola gazetesi, siyah beyazlıların bu sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Hamburg'un 29 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Albin Ekdal ile ilgilendiğini belirtti.

Sporting Lizbon ve Fenerbahçe'nin de temasta olduğu Ekdal, orta sahada 6 ve 8 numaralı bölgelerde forma giyiyor.

Yönetim bu transferde Şenol Güneş'in isteğine göre hareket edecek. (Amkspor)