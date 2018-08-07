Yeni sezon öncesinde 10 numara bölgesini yeni bir isimle doldurmak için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda; West Bromwich’ten Nacer Chadli, Sevilla’dan Ganso ve Borussia Dortmund’tan Shinji Kagawa isimleri üzerine yoğunlaşmıştı.

West Bromwich Teknik Direktörü Darren Moore, Chadli’nin takımdaki geleceğiyle ilgili olarak dün bir açıklama yaptı. Moore, “Chadli sezon öncesi kampını kaçırdıktan sonra antrenmanlara katıldı.

Chadli bizim oyuncumuz. Eğer ayrılırsa ilk olarak siz duyarsınız. Şu anda performansı iyi durumda ve salı günü (bugün) Nottingham Forest ile oynayacağımız karşılaşmada görevlendirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ HAFTA, YENİ HEDEF

Chadli cephesinden gelen bu olumsuz haber sonrasında Kartal, listesindeki bir ismi daha askıya aldı. İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın bedelsiz kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı Ganso’ya yeşil ışık yakan yönetim, konuyu teknik direktör Şenol Güneş’le değerlendirdi. Tecrübeli hoca, geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ve istikrar sorunu yaşaması sebebiyle Brezilyalı futbolcuya olumlu bakmadığını iletti. Bu gelişme sonrasında Siyah-Beyazlılar, yeni haftayla birlikte Borussia Dortmund’un yıldızı üzerine yoğunlaştı.

BEKLEMEYE GEÇTİ

Sarı-Siyahlılar’da; Mario Götze’yle forma yarışında bulunan, son olarak Çin Ligi ekibi TJ Quanjian’dan Axel Witsel’in transferi sonrasında Dortmund’un orta sahasında görev alma şansı daha da azalan Kagawa için çalışmalarını hızlandıran yönetim, bu hafta resmi temaslarda bulunacak. Kulübüyle 2 yıllık daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılığa sıcak bakan tecrübeli futbolcunun, Dortmund’un ikna edilmesi halinde Siyah- Beyazlılar’a transferine olumlu bakacağı konuşuluyor.

Fanatik - Orhan Yıldırım