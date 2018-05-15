Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşı, 10 numara pozisyonuna futbolcu bakan Beşiktaş, arayışlarına hız verdi.

Listenin ilk sırasında PAOK’ta forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas yer alıyordu. Yunan ekibi Pelkas için 7 milyon euro bonservis bedeli istedi. Oyuncuyu pahalı bulan Beşiktaş listedeki diğer adaylara yöneldi. Olympiakos’ta görev yapan Konstantinos Fortounis gündeme geldi. Kartal, 25 yaşındaki oyuncu için girişimleri hızlandırdı. Fortunis, bu sezon 37 maçta 11 gollük performans sergiledi.

DİĞER ALTERNATİF SOSA

YUNANİSTAN’DAKİ transfer görüşmelerinde bir sonuç alınamazsa Beşiktaş, Trabzonspor’da forma giyen Jose Sosa için Bordo-Mavili ekibin kapısını çalacak. 32 yaşındaki futbolcunun yüksek yıllık ücreti Trabzonspor’dan ayrılma olasılığını artırıyor. Şenol Güneş, Sosa’ya sıcak bakıyor. (Akşam)



