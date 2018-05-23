Siyah-beyazlı takımda büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncular gözden çıkarıldı. Negredo, Lens, Vagner Love, Gökhan Töre ve Veli’nin gönderilmesine karar verilirken, kadrodaki geniş çaplı operasyonun diğer başarısız isimlere de sıçrayabileceği aktarıldı.

Süper Lig’de 2017-2018 sezonuna üst üste üçüncü şampiyonluk parolasıyla başlayıp, 34 haftalık nefes kesen yarışı dördüncü sırada kapatan Beşiktaş’ta adeta fırtına öncesi sessizliği yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetim geride kalan sezonda beklentilere yanıt veremeyen birçok oyuncuyla kesin olarak yolları ayırmaya hazırlanıyor.

LOVE, LENS VE NEGREDO YOLCU

Kartal’da hayal kırıklığı yaratan çok sayıda oyuncunun teknik heyet ve yönetim kurulu tarafından gözden çıkarıldığı belirlendi. Performansıyla beklentilerin çok uzağında kalan İspanyol golcü Alvaro Negredo, sezon boyunca vasatı aşamayan Jeremain Lens ve devre arası transfer edilen ancak fazla varlık gösteremeyen Vagner Love’un bonservisleriyle birlikte gönderilmesi düşünülüyor. Bu futbolcuların yanı sıra Gökhan Töre ve uzun süredir sakatlığı yüzünden sahalardan uzak olan Veli Kavlak’ın da satılması için görüş birliğine varıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin ilk etapta üçü yabancı, ikisi yerli toplam beş oyuncuyu göndermek istediği ancak yapılacak operasyonun diğer başarısız oyunculara da sıçrayabileceği aktarıldı. Beşiktaş ilk aşamada Negredo, Lens, Vagner Love, Gökhan Töre ve Veli Kavlak’ı bonservisleriyle birlikte yollamayı planlıyor. Ancak yapılan çalışmalar sonunda alıcı kulüp bulunamazsa bu oyuncuların kiralık olarak gönderilmesine çalışılacak.

Kartal’da Negredo’nun 2019, Love’un 2020 ve Lens’in 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Gökhan Töre ve Veli Kavlak’ın kontratları ise 2019’da bitecek.





(Milliyet)







