Siyah-Beyazlılar, Atiba Hutchinson’ın ardından kulüple 1 yıllık sözleşmesi bulunan Adriano Correia ve Ryan Babel için de çalışma başlatma kararı aldı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda bu 2 ismin de kontratını uzatmayı planlayan yönetim, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanşında perşembe günü B36 Torshavn’la oynayacakları karşılaşma sonrasında harekete geçecek. Adriano ve Babel’in sözleşmesini uzatmak için menacerleriyle masaya oturacak olan Beşiktaşlı idareciler, böylelikle iki önemli yıldızından ilerleyen yıllarda da faydalanmayı hedefliyor.

BABEL ZAM İSTİYOR

Brezilya ekibi Flamengo’ya transferi son anda gerçekleşmeyen tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel’e, 1+1 yıllık kontratın önerileceği bildirildi. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye karar veren Babel’in, 2.1 milyon Euro’luk maaşının artırılması halinde Siyah-Beyazlılar’da kalmayı planlıyor. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosundaki değişilmez isimleri arasında yer alan Adriano’ya da 1+1 senelik yeni öneri sunulacağı belirtildi.

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